FenerbahÃ§e, cumartesi akÅŸamÄ± oynanacak derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na psikolojik olarak da devam ediyor. SÃ¼rekli olarak sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla taraftarÄ±na moral yÃ¼kleyen SarÄ± Lacivertliler, son yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlar da Galatasaray'a bir gÃ¶ndermede bulundu.

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"Beyler Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±rÄ±n"

KulÃ¼bÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± son derbi paylaÅŸÄ±mÄ±nda TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan Galatasaray-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda SarÄ± Lacivertli taraftarlar sÃ¼rekli olarak tezahÃ¼rat yapÄ±yor ve deplasman seyircisi olmalarÄ±na raÄŸmen o an iÃ§in Galatasaray taraftarÄ±ndan daha Ã§ok sesleri Ã§Ä±kÄ±yor.

Bir Galatasaray taraftarÄ± ise bu anlarÄ± hem cep telefonuna kaydediyor hem de kendi taraftarÄ±na az tezahÃ¼rat yaptÄ±klarÄ± iÃ§in tepki gÃ¶steriyor.

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