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29.07.2019 - 16:23

Fenerbahçe’nin Audi Cup Mücadelesi Sadece D-Smart’ta!

Fenerbahçe’nin Bayern München, Real Madrid, Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele edeceği AUDI CUP maçları canlı yayınla sadece D-Smart Ekranlarında!

Fenerbahçe’nin Audi Cup Mücadelesi Sadece D-Smart’ta!

Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, transferin gözde takımı Fenerbahçe’nin dünya devleriyle mücadele edeceği Audi Cup maçlarını futbol severler ile buluşturuyor.

30-31 Temmuz’da oynanacak maçlar D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

Maç programı şu şekilde;
30 Temmuz Salı 19.00 Tottenham-Real Madrid
30 Temmuz Salı 21.30 Bayern München-Fenerbahçe
31 Temmuz Çarşamba 19.00 Üçüncülük Maçı
31 Temmuz Çarşamba 21.30 Final Maçı

Maçların izlenebilmesi için D-Smart Aile Spor Paketi veya Mega Paket abonesi olunması yeterli. Diğer D-Smart ana abonelik paketleri olan futbol severler ise Sporsever Ek Paketi alarak hiçbir golü kaçırmayacak.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni aramak, www.dsmart.com.tr üzerinden form doldurmak ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğramak yeterli.

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