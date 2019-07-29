Fenerbahçe’nin Audi Cup Mücadelesi Sadece D-Smart’ta!

Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, transferin gözde takımı Fenerbahçe’nin dünya devleriyle mücadele edeceği Audi Cup maçlarını futbol severler ile buluşturuyor.

30-31 Temmuz’da oynanacak maçlar D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

Maç programı şu şekilde;

30 Temmuz Salı 19.00 Tottenham-Real Madrid

30 Temmuz Salı 21.30 Bayern München-Fenerbahçe

31 Temmuz Çarşamba 19.00 Üçüncülük Maçı

31 Temmuz Çarşamba 21.30 Final Maçı

Maçların izlenebilmesi için D-Smart Aile Spor Paketi veya Mega Paket abonesi olunması yeterli. Diğer D-Smart ana abonelik paketleri olan futbol severler ise Sporsever Ek Paketi alarak hiçbir golü kaçırmayacak.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni aramak, www.dsmart.com.tr üzerinden form doldurmak ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğramak yeterli.