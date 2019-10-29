29.10.2019 - 13:12 |
Fenerbahçe'ye 12 puanlık piyango
Süper Lig’de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, haftayı karlı kapattı. Sarı-lacivertliler tüm rakiplerinin puan kaybetmesi ve Konyaspor karşısında farklı kazanmasıyla avantajlı bir sonuca ulaştı.
Celal Umut Eren / Skorer
Süper Lig’de bu sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe’de 9. hafta sonunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Ersun Yanal ve takımı sahasında Konyaspor’u 5-1 yenerek önemli bir avantajı elde etti.
Buna göre; Galatasaray’ın Beşiktaş’a 1-0 yenilmesi, Başakşehir ile Trabzonspor’un 2-2 berabere kalması, lider Alanyaspor’un Gaziantep deplasmanındaki 1-1’lik beraberliği sonrası sarı-lacivertliler rahatladı.
Ligde 17 puanla 2. sırayı alan Fenerbahçe, hem 2 hafta önceki Antalyaspor yenilgisini telafi etti hem de rakiplerini geçti. 9. haftada kendi hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, rakiplerinin kayıplarıyla da toplamda 12 puanlık kar elde etti.