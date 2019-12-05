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05.12.2019 - 23:00 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'ye Hasan Ali müjdesi! Takımla çalıştı

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım, antrenmanda takımla çalıştı.

Fenerbahçe'ye Hasan Ali müjdesi! Takımla çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım, antrenmanda takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç bireysel çalışmalarını sürdürdü. Sol üst adalesinde yırtık tespit edilen Victor Moses'in tedavisine başlandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçeye Hasan Ali müjdesi Takımla çalıştı

 

 

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