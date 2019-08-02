Fikret Orman ve Abdullah Avcı imzaladı, Quaresma yapmadı



Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenmanı izlemeye gelen Fenerbahçeli genç bir taraftarın formasını imzaladı. Sarı-lacivertli taraftarın imza isteğini kırmayan Orman ve Avcı’nın bu jesti takdir topladı.

Sadece Quaresma imzalamadı

Orman ve Avcı formaları imzalarken Quaresma’nın kendisine uzatılan Fenerbahçe formasını imzalamaması dikkatlerden kaçmadı.

Avcı ile toplantı

Başkan Fikret Orman sabah antrenmanı sırasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ile saha içinde yaklaşık 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı’nın da yer aldığı toplantıda Başkan Orman’ın takımın son durumu ve transferle ilgili Avcı ile görüş alış verişinde bulunduğu ifade edildi.