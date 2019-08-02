Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşFikret Orman ve Abdullah Avcı imzaladı, Quaresma yapmadı
02.08.2019 - 08:00

Fikret Orman ve Abdullah Avcı imzaladı, Quaresma yapmadı

Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenmanı izlemeye gelen Fenerbahçeli genç bir taraftarın formasını imzaladı.

Fikret Orman ve Abdullah Avcı imzaladı, Quaresma yapmadı

Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenmanı izlemeye gelen Fenerbahçeli genç bir taraftarın formasını imzaladı. Sarı-lacivertli taraftarın imza isteğini kırmayan Orman ve Avcı’nın bu jesti takdir topladı.

Sadece Quaresma imzalamadı

Orman ve Avcı formaları imzalarken Quaresma’nın kendisine uzatılan Fenerbahçe formasını imzalamaması dikkatlerden kaçmadı.

Avcı ile toplantı
Başkan Fikret Orman sabah antrenmanı sırasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ile saha içinde yaklaşık 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı’nın da yer aldığı toplantıda Başkan Orman’ın takımın son durumu ve transferle ilgili Avcı ile görüş alış verişinde bulunduğu ifade edildi.

 

Fabien Farnolle: "Bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emre formayı giydi

Emre formayı giydi

Yusuf Yazıcı Lille’e doğru

Yusuf Yazıcı Lille’e doğru

Caddebostan’da Red Bull rüzgârı

Caddebostan’da Red Bull rüzgârı

‘Benim kariyerim yok’

‘Benim kariyerim yok’

Sıradaki Haber