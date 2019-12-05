Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic müjdesi

Ara transfer döneminin yaklaştığı günlerde listesinde önemli oyuncular bulunan Fenerbahçe için yine yıldız bir isim gündeme geldi. Bir kanat ve sol bek alması beklenen sarı-lacivertlilerin Mario Mandzukic ile ilgilendiği iddia edildi

Manchester United'dan sonra Borussia Dortmund ve Milan'ın da Hırvat golcüyle ilgilenmediği açıklandı. Böylece Fenerbahçe Mandzukic'te rakipsiz kaldı. Daily Mirror gazetesi ise Juve'nin yıldız futbolcunun maliyetinden kurtulmak için bonservis parası istemeyeceğini yazdı.

Şartlar zorlanacak

5. yılına girdiği Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Hırvat golcüyle temasa geçtiği ileri sürülen Fenerbahçe'nin Ocak ayında imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Kiralama formülü

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.

Piyasası düştü

Sezon başında İngiltere ve İtalya'dan da birçok kulübün gündeminde olan Mandzukic'in bu süreçte hiçbir resmi maçta oynamaması transfer piyasasını düşürdü.

Bayern Münih'te fırtına gibi esti

Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Mario Mandzukic, toplam 476 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez rakip fileleri havalandıran Hırvat yıldız, 86 da asist yaptı. Mandzukic, kariyerinin en golcü sezonunu Bayern Münih'te yaşadı. Hırvat futbolcu, 2013-14 sezonunda Alman ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 25 gol sevinci yaşadı.