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28.08.2019 - 12:45| FANATİK

Fernandes'in menajerinden transfer açıklaması

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şuan bonservisi elinde bulunan Manuel Fernandes'in Türkiye temsilcisi Tamer Özçam oyuncusunun son durumu ile ilgili konuştu. Beşiktaş ile görüştüklerini ancak anlaşmadıklarını belirten Özçam, Galatasaray ve Türkiye'den başka kulüplerle de temas halinde olduklarını söyledi.

Beşiktaş ile görüştüklerini ancak herhangi bir anlaşma yapmadıklarını belirten Özcam "Beşiktaş Fernandes'i istiyor ama çıkan haberler doğru değil. Fernandes Rusya'da 4 milyon Euro'ya yakın para kazanıyordu. Bahsedilen rakamlara imza atması mümkün değil, " şeklinde konuştu.

"Galatasaray ile temas halindeyiz"

Beşiktaş dışında Türkiye'den Galatasaray, Gazişehir ve Göztepe ile de temas halinde olduklarını belirten Tamer Özçam, "Fernandes Türkiye'yi seviyor ve en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Temaslarımız sürüyor. Transfer dönemi bitmeden bir takıma imza atacak" ifadesini kullandı.

"Yurt dışından isteyen takımlar var"

Fernandes'in Türkiye dışından Portekiz, Fransa ve İspanya'dan da talipleri olduğunu belirten menajer Özçam "En ciddi görüşme ve teklif Beşiktaş'tan geldi ancak Galatasaray, Gazişehir ve Göztepe dışında Avrupa'dan da bazı kulüplerle görüşüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Fernandesin menajerinden transfer açıklaması

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