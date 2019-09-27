Festival zamanı

ERKAN AYRAÇ

Geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına katkıda bulunan Etnospor Kültür Festivali 16 ülkenin katılımıyla 3-6 Ekim’de Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.



Dördüncü kez düzenlenen organizasyonun tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve festival Genel Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü’nün katıldığı basın toplantısıyla Sepetçiler Kasrı’nda yapıldı.



DEK’in misyonunu, “Geleneksel sporların popülerleştirilmesi ve ihya edilmesi” şeklinde tanımlayan Bilal Erdoğan, “Biz dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ediyoruz. Bunun için de sadece İstanbul merkezli bir konfederasyon olarak kendi topraklarımızdaki geleneksel sporları değil, dünyanın her tarafındaki geleneksel sporları yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi. Erdoğan, bu yıl organizasyonda konuk ülkenin Arjantin ve o ülkenin geleneksel sporu ‘pato’nun olacağını da sözlerine ekledi.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı da şu ifadeyi kullandı: “Spor dallarının festivalde tüm gençliğe ve dünya sathına yayılması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz.”