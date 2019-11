Fikir fırtınası

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’nin teknik patronu, takım seçimlerinde, maç analizlerinde, oyuncu performanslarında ve diğer konularda teknik ekibiyle diyaloğa girmeyi seviyor. Her konuda alınan fikirler sonrası ortaya somut bir kararın çıkması amaçlanıyor. Yanal, aldığı destek ve yardımla en doğru tercihi yapmaya çalışıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefliyor. Ersun Yanal, en son 2014’te kendi idaresinde kazanılan zaferin ardından 5 senedir kupa kazanamayan camiasına yeni bir başarı armağan etmek istiyor. Bu doğrultuda da çalışmalar hızla sürerken, Yanal, takım çalışmasına önem veriyor. Başta kaptan Emre Belözoğlu ve bu sezon futbolu bırakarak teknik ekibe dahil olan Volkan Demirel olmak üzere tüm antrenörler her konu hakkında fikirlerini paylaşıyor.



Ersun Yanal, saha içerisinde yer alan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun görüşleriyle yakından ilgileniyor, önerilerini dikkate alıyor. Benzer şekilde futbol sahasından yeni emekli olduğu için Volkan Demirel’in de tecrübeleri önemli bir yardım sağlıyor. Ersun Yanal, yıllardır birlikte çalıştığı teknik ekibiyle de ayrıca analizler yaparak, toplantılarını sürdürüyor. Başarılı çalıştırıcı; takım seçimlerinden, maç analizlerine, rakip detaylarından, oyuncu performanslarına kadar her konuda fikirleri paylaşmanın sağlıklı olduğuna inanıyor.



Zaman zaman ufak toplantılar zaman zaman da detaylı görüşmelerle doğru-yanlış ne varsa ortaya konuyor. Her yeni hafta devam eden bu çalışmalarla beraber maç maç ilerleniyor. Yenilgilerde ve galibiyetlerde değerlendirmeler oluyor. Bu fikir paylaşımlarında bazı alınan önemli kararlar da dikkat çekiyor. İlk olarak; bireysel hatalarıyla gündeme gelen genç kaleci Altay Bayındır’da ısrar edip, gelecek açısından adım atma kararı ve savunmada arka arkaya gelen sıkıntılar sonrası ilk 11’e Serdar Aziz’in gelmesi gibi örnekler göze çarpıyor.