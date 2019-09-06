Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMotor SporlarıFormula 1'de sıradaki durak İtalya
06.09.2019 - 10:13| İSTANBUL (AA)

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek.

 

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 8 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 13 yarışın 10'unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 8 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarıştan galip ayrıldı.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardığı sezonda Ferrari ilk birinciliğini Belçika Grand Prix'sinde genç pilotu Charles Leclerc ile elde etti.

Formula 1'de Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 268 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

3. Max Verstappen (Hollanda): 181

4.Sebastian Vettel (Almanya): 169

5. Charles Leclerc (Monaco): 157

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 471 puan

2. Ferrari: 326

3. Red Bull: 254

4. McLaren: 82

5. Toro Rosso: 51

    Sokaklarda Ronaldo gibi dolaşırsa...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ın rakibi Ümraniyespor

    Beşiktaş'ın rakibi Ümraniyespor

    Güçlü geldi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı

    Güçlü geldi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı

    A Milli Takım'ın konuğu Andorra

    A Milli Takım'ın konuğu Andorra

    ABD Açık'ta finalin adı: Williams-Andreescu

    ABD Açık'ta finalin adı: Williams-Andreescu

    Sıradaki Haber