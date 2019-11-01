Futbolda haftanın programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:



20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)



Yarın:



15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)



17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)



17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)



20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)



3 Kasım Pazar:



14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)



16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



4 Kasım Pazartesi:



20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

TFF 1. Lig

Yarın:



14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)



16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)



16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)



3 Kasım Pazar:



14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)



16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Eskişehir Yeni)



16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)



19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



4 Kasım Pazartesi:



19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

3 Kasım Pazar:



12.00 Birevim Elazığspor-Uşakspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



13.00 Bayburt Özel İdare-Ankara Demirspor (Bayburt Genç Osman)



13.30 GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor (Gazi)



13.30 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)



13.30 Niğde Anadolu FK-Kardemir Karabükspor (Niğde 5 Şubat)



13.30 Tuzlaspor-Ergene Velimeşespor (Tuzla Belediye)



13.30 Bandırmaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Kırşehir Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor (Kırşehir Ahi)



13.30 Sakaryaspor-Vanspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup

3 Kasım Pazar:



13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başkent Akademi FK (Diyarbakır)



13.00 Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor (Vakfıkebir İlçe)



13.30 Sancaktepe FK-1922 Konyaspor (15 Temmuz)



13.30 İnegölspor-Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)



13.30 Manisa FK-Tarsus İdmanyurdu (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)



13.30 Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 Zonguldak Kömürspor-Yılport Samsunspor (Karaelmas Kemal Köksal)



13.30 Yeni Çorumspor-Afjet Afyonspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



13.30 Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup

3 Kasım Pazar:



13.00 Anagold 24Erzincanspor-Çatalcaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)



13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeni Orduspor (Faruk Çelik)



13.30 68 Aksaray Belediyespor-Manisaspor (Dağılgan)



13.30 Erzinspor-Kızılcabölükspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



13.30 Çankaya FK-Artvin Hopaspor (Ankara OSTİM)



13.30 Şile Yıldızspor-Yomraspor (Şile)



13.30 Düzcespor-Serik Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)



13.30 Ci Group Buca-Tokatspor (Yeni Buca)



13.30 Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

2. Grup

Yarın:



13.30 Karşıyaka-Elazığ Belediyespor FK (İzmir Atatürk)

3 Kasım Pazar:



13.00 Fatsa Belediyespor-Esenler Erokspor (Fatsa İlçe)



13.00 Ofspor-Cizrespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)



13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)



13.30 Kozanspor-Payasspor (İsmet Atlı)



13.30 Erbaaspor-Ağrı 1970 (Erbaa İlçe)



13.30 1877 Alemdağspor-Kocaelispor (Alemdağ)



13.30 Belediye Derincespor-Turgutluspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

3. Grup

3 Kasım Pazar:



13.00 Medical Park Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)



13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Kelkit İlçe)



13.30 Bayrampaşa-Diyarbekirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



13.30 Altındağ Belediyespor-Pazarspor (Çubuk İlçe)



13.30 Yozgatspor 1959 FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yozgat Bozok)



13.30 Muğlaspor-Modafen (Muğla Atatürk)



13.30 Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor (Gölcük Şehir)



13.30 Somaspor-Darıca Gençlerbirliği (Soma Atatürk)



13.30 Nazilli Belediyespor-Osmaniyespor FK (Nazilli İlçe)





