Futbolda haftanın programı!
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 11. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
Yarın:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
TFF 1. Lig
Yarın:
14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)
16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
3 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Eskişehir Yeni)
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Kasım Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
3 Kasım Pazar:
12.00 Birevim Elazığspor-Uşakspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
13.00 Bayburt Özel İdare-Ankara Demirspor (Bayburt Genç Osman)
13.30 GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor (Gazi)
13.30 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Niğde Anadolu FK-Kardemir Karabükspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Tuzlaspor-Ergene Velimeşespor (Tuzla Belediye)
13.30 Bandırmaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor (Kırşehir Ahi)
13.30 Sakaryaspor-Vanspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
Beyaz Grup
3 Kasım Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başkent Akademi FK (Diyarbakır)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor (Vakfıkebir İlçe)
13.30 Sancaktepe FK-1922 Konyaspor (15 Temmuz)
13.30 İnegölspor-Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)
13.30 Manisa FK-Tarsus İdmanyurdu (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Yılport Samsunspor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Yeni Çorumspor-Afjet Afyonspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup
3 Kasım Pazar:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Çatalcaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeni Orduspor (Faruk Çelik)
13.30 68 Aksaray Belediyespor-Manisaspor (Dağılgan)
13.30 Erzinspor-Kızılcabölükspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
13.30 Çankaya FK-Artvin Hopaspor (Ankara OSTİM)
13.30 Şile Yıldızspor-Yomraspor (Şile)
13.30 Düzcespor-Serik Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
13.30 Ci Group Buca-Tokatspor (Yeni Buca)
13.30 Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
2. Grup
Yarın:
13.30 Karşıyaka-Elazığ Belediyespor FK (İzmir Atatürk)
3 Kasım Pazar:
13.00 Fatsa Belediyespor-Esenler Erokspor (Fatsa İlçe)
13.00 Ofspor-Cizrespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)
13.30 Kozanspor-Payasspor (İsmet Atlı)
13.30 Erbaaspor-Ağrı 1970 (Erbaa İlçe)
13.30 1877 Alemdağspor-Kocaelispor (Alemdağ)
13.30 Belediye Derincespor-Turgutluspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
3. Grup
3 Kasım Pazar:
13.00 Medical Park Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Kelkit İlçe)
13.30 Bayrampaşa-Diyarbekirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Altındağ Belediyespor-Pazarspor (Çubuk İlçe)
13.30 Yozgatspor 1959 FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yozgat Bozok)
13.30 Muğlaspor-Modafen (Muğla Atatürk)
13.30 Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor (Gölcük Şehir)
13.30 Somaspor-Darıca Gençlerbirliği (Soma Atatürk)
13.30 Nazilli Belediyespor-Osmaniyespor FK (Nazilli İlçe)