Futbolun gözü aydın

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında süren görüşmelerde son nokta kondu. Taraflar, üç yıl daha Spor Toto Süper Lig yayınlarının beIN Sports’ta yayınlanması konusunda uzlaştı.



TFF Başkanı Nihat Özdemir önderliğindeki yönetim kurulu ile beIN Sports yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde üç sezon boyunca devam kararı alındı. Tarafların yaptıkları görüşmede yayın organizasyonunun mali şartlarını güvence altına aldığı, Süper Lig kulüplerinin herhangi bir hak kaybına uğramadan yol arkadaşlığının devam edeceği ifade edildi. beIN Sports’un kulüplere ödeyeceği rakam ise 410 milyon dolar olarak açıklandı ve maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Başkan Nihat Özdemir ek sözleşmenin imzalanmasının ardından gerçekleştirdiği açıklamada iki aydan beri yaptıkları görüşmeleri sonuçlandırdıklarını belirterek yayıncı kuruluş ile anlaştıklarını söyledi. Özdemir, “2019-2020 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.



İlgili taraflarla önemli bir mesai harcadıklarını aktaran Özdemir, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah beIN Sports büyüyüp geliştikçe Türk futboluna katkıları daha da artacaktır. Türk futbolunun markalaşması sonucunda hem onlar çok kazanacak hem de futbol ailesi olarak biz daha çok kazanacağız. Ülkemizde daha fazla futbolcu yetiştireceğiz, altyapıya önem vereceğiz. Türk Milli Futbol Takımı’nda da bunun neticelerini göreceğiz. İnşallah ilişkilerimiz artarak devam edecektir” dedi.



beIN Media Group’un Türkiye’deki yayın platformu olan Digiturk de yapılan anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu.