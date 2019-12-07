Galatasaray - Alanyaspor: 1-0

Ligin 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın golünü 21. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.

Bu sonuçla puanını 23'e çıkartan Galatasaray 6. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 22 puanla 7. sıraya geriledi.

Önemli pozisyonlar

5. dakikada Adem Büyük'ün kafa ile attığı gol VAR sonrası yapılan incelemede ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

64. dakikada Bakasetas'ın vuruşunda Muslera köşeye uzanarak gole izin vermedi, sonrasında Fernandes düzgün bir vuruş yapamadı ve topu auta yolladı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 74 Jimmy Durmaz), Adem Büyük (Dk. 78 Falcao)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 62 Salih Uçan), Siopis (Dk. 88 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes (Dk. 73 Onur Bulut), Bammou

Gol: Dk. 20 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Siopis, Dk. 51 Welinton, Dk. 79 Onur Bulut, Dk. 89 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Seri, Dk. 89 Jimmy Durmaz (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Alanyaspor yarı alanının ortalarında sağ kanatta kazanılan faulü Ömer Bayram kullandı. Ömer'in ceza sahasına gönderdiği topu penaltı noktası civarında Adem Büyük kafayla ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler gol kararı verse de yapılan VAR incelemesinin ardından Adem'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol olarak sayılmadı.

19. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Seri'nin savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mariano, topu bekletmeden içeri çevirmek istedi. Meşin yuvarlak Nsakala'nın koluna gelince hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 20. dakikada penaltıyı kullanan Belhanda, topu ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi: 1-0

40. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram bekletmeden meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas gerisindeki Lemina'nın çıkardığı şutta kaleci Marafona sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

41. dakikada soldan kullanılan kornerde Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Faslı futbolcunun şutunda Marafona bu kez yakın direk dibinde uzanarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

45 +1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bammou, uygun durumda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcu, şutunu çekmekte ağır davranınca zamanında kademeye gelen Marcao, araya girerek topu kornere attı.

45+2. dakikada Fernandes'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

64. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Bakasetas'ın sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği topa kaleci Muslera uzanarak şık bir kurtarış yaptı. Sola açılan meşin yuvarlak Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncu, uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.

71. dakikada Welinton'un sağdan ortasında altıpas önünde Caulker'in vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın soluna gitti. Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

72. dakikada Salih Uçan'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumda topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda savunma çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle topu kornere attı. Aynı dakika içinde Salih'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Caulker'in kafayla vurduğu topu yine Muslera güçlükle kornere tokatladı.

81. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında ön direkteki Bakasetas'tan seken top arka direkteki Bammou'nun önünde kaldı. Faslı futbolcunun şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan Muslera'ya çarpan top kornere gitti.

Müsabaka, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli sakatlığı nedeniyle müsabakanın kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Jean Michael Seri ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Ryan Babel ve Florin Andone ile ameliyat edilen Christian Luyindama da maçın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takım maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Falcao 67 gün sonra kadroda

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, uzun bir aranın ardından maç kadrosuna girdi. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, maçta yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain ile yaptığı müsabakanın ardından sakatlanan Falcao, 67 gün sonra maç kadrosuna alındı.

Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın son 11 resmi maçında görev alamamıştı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Şener Özbayraklı da maça yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Falcao ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.

Alanyaspor'da Cisse cezalı

Aytemiz Alanyaspor'da golcü futbolcu Papiss Cisse sarı kart cezası nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı. Akdeniz ekibinde sakatlıkları olan Juanfran ve Lokman Gör de kadroda bulunmadı.

Aytemiz Alanyaspor sahaya Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Efecan Karaca ve Bammou ile çıktı.