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06.12.2019 - 21:58 |

Galatasaray, Alanyaspor maçÄ±na hazÄ±r

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Galatasaray, Alanyaspor maçÄ±na hazÄ±r

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan antrenman, pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. AntrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde taktik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Ä°dman, yenilenme hareketleri ve soÄŸuma hareketleriyle tamamlandÄ±.

Galatasaray, yarÄ±n saat 20.00â€™de TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in tesislerde kampa girdi.

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