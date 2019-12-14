Galatasaray-Ankaragücü maçı canlı bahisle Misli.com'da

Hafta içinde Paris Saint Germain’e 5-0 kaybeden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi serüveni son buldu. Artık tamamen lige odaklanan ve devre arasına kadar kayıpsız ilerlemek isteyen Sarı-kırmızılılar bir yandan da ara transfer dönemini bekliyor. Yaptığı açıklamalarda sık sık devre arasını işaret eden Fatih Terim operasyona şimdiden başladı. Ev sahibi ekipte Steven Nzonzi süresiz kadro dışı bırakıldı. Fransız oyuncuya ek olarak sakatlığı süren Luyindama ile Andone kesin olarak oynamayacak. Feghouli, Babel ve Adem’in durumları ise şüpheli. Galatasaray’da ayrıca tamamen iyileşen ve PSG mücadelesinde süre alan Şener Ankaragücü karşısında Mariano’dan formayı kapabilir. Gol yollarında bariz şekilde sorun yaşayan Sarı-kırmızılılarda Falcao’nun dönüşü sevinç yarattı ve bu maçta taraftarın Kolombiyalı forvetten büyük beklentisi var.

Evinde Göztepe’ye kaybederek lig sonunculuğuna gerileyen Ankaragücü’nde ise moraller bozuk. Motivasyonu yüksek tutmaya çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan geçen sezonu örnek göstererek bu yıl da geriden gelerek ligde kalacaklarını söyledi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 42 Süper Lig maçının 34'ünü kazandı.

Galatasaray Süper Lig’de bu sezon ilk 30 dakikada gol yemedi.

Galatasaray bu sezon oynadığı 21 resmi maçın sadece 4’ünde 1’den fazla gol atabildi.

Galatasaray son 6 sezonda ilk yarısını önde tamamladığı 72 Süper Lig maçını kaybetmedi.

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Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek Galatasaray – Ankaragücü karşılaşmasına kupon yapan Misli.com üyelerinin %57’si Sarı-kırmızılıların kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Paris Saint Germain deplasmanından farklı bir yenilgiyle dönerek Avrupa defterini kapayan Galatasaray artık tamamen lige konsantre olacak. Futbolcuların moralinin bozuk olduğu bir gerçek. Ancak bu geçiş sürecine Ankaragücü maçının denk gelmesi Galatasaray adına önemli bir avantaj. Ligin dibinde yer alan ve gardı iyice düşen Mustafa Kaplan'ın ekibi bu deplasmanda direnç gösteremez. Galatasaray'ın haftayı en az iki farklı bir galibiyetle tamamlaması muhtemel.