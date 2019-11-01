Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de 10. haftanın en kritik maçları arasında gösterilen Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 1 Kasım Cuma akşamı saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Emre Mor, Babel, Andone.



Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio.





