Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'un peşinde...

Yeni sezonda savunma tandemini Marcao - Luyindama ikilisiyle oluşturacak olan Galatasaray’da, bu oyuncuları yedekleyecek takviyeler aranıyor.

Ahmet Çalık’ı da gözden çıkaran Cim Bom’da, ilk aday Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy.

Zaman zaman Donk’un da bu bölgede oynatılması düşünülüyor.Geçen sezon kiralanan Semih Kaya da adaylar arasında. (Fanatik)