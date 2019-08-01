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01.08.2019 - 08:48

Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'un peşinde...

Savunmada Marcao – Luyindama ikilisini yedekleyecek bir stoper arayışında olan Galatasaray’da Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy ismi öne çıkıyor.

Yeni sezonda savunma tandemini Marcao - Luyindama ikilisiyle oluşturacak olan Galatasaray’da, bu oyuncuları yedekleyecek takviyeler aranıyor.

Ahmet Çalık’ı da gözden çıkaran Cim Bom’da, ilk aday Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy.

Zaman zaman Donk’un da bu bölgede oynatılması düşünülüyor.Geçen sezon kiralanan Semih Kaya da adaylar arasında. (Fanatik)

Galatasaray, Ertuğrul Ersoyun peşinde...

Bursaspor - Altay 2-1 (Hazırlık Maçı)
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