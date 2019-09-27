Galatasaray: Hesabımız hacklendi

Galatasaray'dan instagram hesabının story bölümünden "Hesabımız hacklendi" yazılı bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımın ardından sarı-kırmızılı ekibin Instagram hesabının farklı kişiler tarafından ele geçirildiği düşünülürken dakikalar sonra bir paylaşım daha geldi.

Bir story daha paylaşan G.Saray hesabın Babel tarafından ele geçirildiğini belirtirken takipçilerine 'Bunu bekliyor muydunuz?' diye bir soru sordu.

İşte o paylaşım;