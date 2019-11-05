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HaberlerGalatasarayGalatasaray, İspanya'ya gitti! Belhanda...
05.11.2019 - 11:43 |

Galatasaray, İspanya'ya gitti! Belhanda...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti.

Galatasaray, İspanya'ya gitti! Belhanda...

Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için uçakla İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

 Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Belhanda oyun konsolunu da götürdü

Kafilede yer alan Belhanda'nın çanta kontrolü esnasında çekilen fotoğrafında sadece 2 günlüğüne son derece kritik bir maç için gidilen İspanya'ya oyun konsolunu da (Play Station) götürmesi dikkat çekti.

Galatasaray, İspanyaya gitti Belhanda...

Galatasaray, İspanyaya gitti Belhanda...

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 5 Kasım 2019
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