UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu altÄ±ncÄ± ve son hafta maÃ§Ä±nda deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karÅŸÄ±laÅŸan ve 5-0 maÄŸlup olan Galatasaray kafilesi Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼.Â

Ã–zel uÃ§akla saat 17.00'de Ä°stanbul HavalimanÄ± gelen kafile, genel havacÄ±lÄ±k terminalinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. GalatasaraylÄ± futbolcular ve teknik heyetten bazÄ±larÄ± kendilerini bekleyen takÄ±m otobÃ¼sÃ¼yle, bazÄ±larÄ± da Ã¶zel araÃ§larÄ±yla havalimanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.

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