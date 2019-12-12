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12.12.2019 - 20:32 |

Galatasaray kafilesi Ä°stanbul'a döndü

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde PSG ile karÅŸÄ±laÅŸan Galatasaray kafilesi Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼.Â

Galatasaray kafilesi Ä°stanbul'a döndü

UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu altÄ±ncÄ± ve son hafta maÃ§Ä±nda deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karÅŸÄ±laÅŸan ve 5-0 maÄŸlup olan Galatasaray kafilesi Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼.Â 

Ã–zel uÃ§akla saat 17.00'de Ä°stanbul HavalimanÄ± gelen kafile, genel havacÄ±lÄ±k terminalinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. GalatasaraylÄ± futbolcular ve teknik heyetten bazÄ±larÄ± kendilerini bekleyen takÄ±m otobÃ¼sÃ¼yle, bazÄ±larÄ± da Ã¶zel araÃ§larÄ±yla havalimanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.

Galatasaray kafilesi Ä°stanbula dÃ¶ndÃ¼

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