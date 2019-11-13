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13.11.2019 - 13:58 | | AA

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Mustafa Cengiz katılmadı.

Toplantıda sarı-kırmızılı yönetimi, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Dilek Kutlu temsil etti.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski yöneticiler Ali Dürüst ve Fatih Altaylı da toplantıda yer aldı.

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

"Başkan Mustafa Cengiz'e 'günaydın' dedim, cevap vermedi. Ceketimi düzeltirken kolum çarptı. Her omuz sürttüğümüz yerde kavga mı ediliyor? Sevgili başkanımız, 'sıkıştım az öteye gider misin' dedi, ben de gittim. 'Daha sonra başkan mezarı ortalamam lazım' dedi. 

Ben başkanlığa aday değilim. Muhalefetin ismi de değilim. Galatasaray Başkanı'nı genel kurul seçer, kimse atamaz!"

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

 

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