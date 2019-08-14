Galatasaray lige iyi başlıyor
Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında 42 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 24 ilk hafta maçının ise 12'sini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.
Sadece 8 maçta gol atamadı
Galatasaray, 61 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, son 21 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.
Denizlispor ile 10 sezon sonra
Galatasaray, Denizlispor ile 10 sezon aradan sonra açılış maçında karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle daha önce 3 kez sezonun ilk hafta maçında karşılaştı.
Denizlispor ile 1984-1985 sezonunun ilk haftasında sahasında yaptığı müsabakayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 2000-2001'in açılış maçında konuk olduğu rakibini 1-0 mağlup etti. Galatasaray, 2008-2009 sezonunda da ilk hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı Denizlispor'u 4-1 yendi.
En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla
Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.
İlk hafta maçları
Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
1959
Ankara Demirspor-Galatasaray
0-2
1959-1960 Galatasaray-Beykoz
2-0
1960-1961 Galatasaray-Vefa
2-0
1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray
0-1
1962-1963 Göztepe-Galatasaray
0-1
1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa
0-0
1964-1965 Galatasaray-Feriköy
4-0
1965-1966 Galatasaray-Vefa
1-2
1966-1967 Hacettepe-Galatasaray
1-1
1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray
1-2
1968-1969 Galatasaray-Vefa
1-0
1969-1970 Galatasaray-Altınordu
2-0
1970-1971 Bursaspor-Galatasaray
1-0
1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor
1-1
1972-1973 Galatasaray-PTT
3-0
1973-1974 Galatasaray-Boluspor
3-1
1974-1975 Galatasaray-Giresunspor
2-0
1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor
1-2
1976-1977 Boluspor-Galatasaray
1-0
1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor
1-0
1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor
3-0
1979-1980 Göztepe-Galatasaray
3-1
1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir)
4-1
1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray
1-3
1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu
1-0
1983-1984 Galatasaray-Karagümrük
4-0
1984-1985 Galatasaray-Denizlispor
0-1
1985-1986 Galatasaray-Samsunspor
3-0
1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya)
0-1
1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray
0-1
1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka
4-1
1989-1990 Samsunspor-Galatasaray
1-0
1990-1991 Galatasaray-Boluspor
1-1
1991-1992 Galatasaray-Sarıyer
2-0
1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray
0-3
1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor
3-0
1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği
3-1
1995-1996 Vanspor-Galatasaray
0-1
1996-1997 Vanspor-Galatasaray
1-2
1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray
0-0
1998-1999 Galatasaray-Altay
3-1
1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor
1-2
2000-2001 Denizlispor-Galatasaray
0-1
2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray
1-1
2002-2003 Galatasaray-Samsunspor
4-1
2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor
2-1
2004-2005 Galatasaray-Konyaspor
3-1
2005-2006 Galatasaray-Konyaspor
2-1
2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray
1-1
2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0
2008-2009 Galatasaray-Denizlispor
4-1
2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray
2-3
2010-2011 Sivasspor-Galatasaray
2-1
2011-2012 İBB Spor-Galatasaray
2-0
2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa
2-1
2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor
2-1
2014-2015 Bursaspor-Galatasaray
0-2
2015-2016 Sivasspor-Galatasaray
2-2
2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor
1-0
2017-2018 Galatasaray-Kayserispor
4-1
2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray
1-3