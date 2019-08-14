Galatasaray lige iyi başlıyor

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 24 ilk hafta maçının ise 12'sini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

Sadece 8 maçta gol atamadı

Galatasaray, 61 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 21 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

Denizlispor ile 10 sezon sonra

Galatasaray, Denizlispor ile 10 sezon aradan sonra açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle daha önce 3 kez sezonun ilk hafta maçında karşılaştı.

Denizlispor ile 1984-1985 sezonunun ilk haftasında sahasında yaptığı müsabakayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 2000-2001'in açılış maçında konuk olduğu rakibini 1-0 mağlup etti. Galatasaray, 2008-2009 sezonunda da ilk hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı Denizlispor'u 4-1 yendi.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

1959

Ankara Demirspor-Galatasaray

0-2

1959-1960 Galatasaray-Beykoz

2-0

1960-1961 Galatasaray-Vefa

2-0

1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray

0-1

1962-1963 Göztepe-Galatasaray

0-1

1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa

0-0

1964-1965 Galatasaray-Feriköy

4-0

1965-1966 Galatasaray-Vefa

1-2

1966-1967 Hacettepe-Galatasaray

1-1

1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray

1-2

1968-1969 Galatasaray-Vefa

1-0

1969-1970 Galatasaray-Altınordu

2-0

1970-1971 Bursaspor-Galatasaray

1-0

1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor

1-1

1972-1973 Galatasaray-PTT

3-0

1973-1974 Galatasaray-Boluspor

3-1

1974-1975 Galatasaray-Giresunspor

2-0

1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor

1-2

1976-1977 Boluspor-Galatasaray

1-0

1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor

1-0

1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor

3-0

1979-1980 Göztepe-Galatasaray

3-1

1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir)

4-1

1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray

1-3

1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu

1-0

1983-1984 Galatasaray-Karagümrük

4-0

1984-1985 Galatasaray-Denizlispor

0-1

1985-1986 Galatasaray-Samsunspor

3-0

1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya)

0-1

1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray

0-1

1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka

4-1

1989-1990 Samsunspor-Galatasaray

1-0

1990-1991 Galatasaray-Boluspor

1-1

1991-1992 Galatasaray-Sarıyer

2-0

1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray

0-3

1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor

3-0

1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği

3-1

1995-1996 Vanspor-Galatasaray

0-1

1996-1997 Vanspor-Galatasaray

1-2

1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray

0-0

1998-1999 Galatasaray-Altay

3-1

1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor

1-2

2000-2001 Denizlispor-Galatasaray

0-1

2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray

1-1

2002-2003 Galatasaray-Samsunspor

4-1

2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor

2-1

2004-2005 Galatasaray-Konyaspor

3-1

2005-2006 Galatasaray-Konyaspor

2-1

2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray

1-1

2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0

2008-2009 Galatasaray-Denizlispor

4-1

2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray

2-3

2010-2011 Sivasspor-Galatasaray

2-1

2011-2012 İBB Spor-Galatasaray

2-0

2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa

2-1

2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor

2-1

2014-2015 Bursaspor-Galatasaray

0-2

2015-2016 Sivasspor-Galatasaray

2-2

2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor

1-0

2017-2018 Galatasaray-Kayserispor

4-1

2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray

1-3