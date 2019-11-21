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21.11.2019 - 23:03 | | AA

Galatasaray, Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±na hazÄ±r

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Galatasaray, Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±na hazÄ±r

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â 

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular, idmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Antrenman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle sona erdi.Â 

Galatasaray, yarÄ±n TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda saat 20.30'da baÅŸlayacak Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼sabakasÄ± iÃ§in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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