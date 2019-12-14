Galatasaray - MKE Ankaragücü: 2-2

Süper Lig'in 15. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı oldukça düşük tempoda geçerken gol sesi de çıkmadı. Fakat ikinci yarıda ev sahibi Galatasaray temposunu arttırdı. 53. dakikada ise ilk golünü Feghouli'nin kafa vuruşundan buldu. Bu golle baskısını arttıran G.Saray, 83. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 86. dakikada ise penaltı kazanan Ankaragücü, İlhan Parlak'ın 88. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı. 90+1'de İlhan Parlak'ın asistinde Kitsiou beraberlik golünü kaydetti ve ev sahibi ekibi şoka soktu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 24'e yükseltirken, Ankaragücü 10. puanını kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR



8’inci dakikada Sedat’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İlhan’ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

10’uncu dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Mariano’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Falcao’nun kafa vuruşunu kaleci Korcan son anda kornere çeldi.

31’inci dakikada Ömer’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel, pasını sağ kanatta hareketlenen Falcao’ya çıkardı. Falcao’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

52’nci dakikada Falcao’nun pasında ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla Babel’in şutunda uzak köşeye giden topu kaleci topu çıkarmayı başardı.

53’üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Feghouli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

72'nci dakikada Ankaragücü 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı bulunan Orgill, hava topu mücadelesinde Donk'a yaptığı müdahale sonrasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

79'uncu dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Selçuk'un aşırtma pasında ceza altıpasın hemen dışında topla buluşan Nagatomu'nun vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.

81'inci dakikada Taylan'ın pasına savunma arkasına sarkan Babel'in ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

82'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Taylan Antalyalı, Kulusic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

83'üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ve kaleci Korcan'ı farklı köşelere gönderdi: 2-0.

87'nci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. İlhan Parlak, ceza sahası içinde Marcao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

88'inci dakikada penaltıda topun başına geçen İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+1'inci dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan topla savunma arkasına sarkan İlhan Parlak, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu içerdeki Kitsiou'ya verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-2.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk), Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 76 Taylan Antalyalı)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail (Dk. 89 Alper Önal), Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat (Dk. 84 Moke), Faty (Dk. 77 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan, Orgill

GOLLER: Dk. 53 Feghouli, Dk. 83 Belhanda (P) (Galatasaray) - Dk. 88 İlhan Parlak (P), Dk. 90+1 Kitsiou (MKE Ankaragücü

SARI KARTLAR: Babel, Marcao (Galatasaray) - Faty, Cebrail, Kulusic (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 72 Orgill (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Mor'u yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Jean Michael Seri ile süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi müsabaka kadrosunda yer almadı.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine sakatlıkları geçen Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao forma giydi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Younes Belhanda, Babel ve Falcao 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.

Falcao 13 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 74 gün sonra bir resmi maça ilk 11'de başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao, sonraki 11 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-kırmızılı takımın son 2 karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Falcao, 13 maç aradan sonra 11'de sahadaki yerini aldı.

Melo ve Ujfalusi'ye plaket verildi

Galatasaray'da daha önce forma giyen Brezilyalı Felipe Melo ile Çek Tomas Ujfalusi'ye karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Saha kenarında düzenlenen seremonide Melo ve Ujfalusi plaketlerini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı.

Taraftarların tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.