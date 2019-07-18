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18.07.2019 - 20:49| DHA

Galatasaray, Okan Kocuk'u duyurdu

Galatasaray, Okan Kocuk'u resmen duyurdu.

Galatasaray, Okan Kocuk'u duyurdu

Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti , 2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti , 2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti... Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir" denildi.

 

 

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