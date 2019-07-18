Galatasaray, Okan Kocuk'u duyurdu

Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti , 2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti , 2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti... Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir" denildi.