08.08.2019 - 17:25
Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Hukuk Müşavirliği'nce 08.08.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.