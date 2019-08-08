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08.08.2019 - 17:25

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

İşte TFF'den yapılan açıklama: 

Hukuk Müşavirliği'nce 08.08.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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