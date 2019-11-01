Galatasaray - Rizespor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son dönemde hücumda yaşadığı sıkıntılara derbide de son veremeyen Galatasaray, ikinci yarıda Umut Nayir’in attığı gole engel olamadı ve Vodafone Park’tan puansız ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fatih Terim’in ekibi oynadığı son 6 resmi maçın 5’inde gol atamamış oldu. Önümüzdeki hafta içinde Real Madrid’e konuk olacak Galatasaray, Cuma akşamı ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor; ancak son yılllarda Karadeniz temsilcisi, rakibine epey zorluk çıkarmış durumda. Ev sahibide Marcao cezası nedeniyle yok. Bir süredir görev alamayan Falcao’nun durumu ise maç günü saati belli olacak.

Salı günü Türkiye Kupası’nda BAL temsilcisi 1074 Çankırıspor’a konuk olan Çaykur Rizespor, 3 golle 5. tura çıkarken birçok as oyuncusunu dinlendirdi. Geçen hafta sonunda ise evinde Ankaragücü’nü 2 golle deviren Karadeniz temsilcisi, böylelikle ligdeki 4 maçlık yenilgi serisine de son vermiş oldu. Son iki deplasman maçında 5’er gol yiyen konuk ekibin, hiç şüphesiz ki, en fazla dikkat etmesi gereken konu savunma güvenliği olacak. Konuk ekipte son lig maçında sakatlanan Abdullah Durak’ın durumu şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 10 Süper Lig maçının 6’sı berabere bitti.

İki ekip arasında oynanan son 9 maçın 7’si karşılıklı gol var bitti.

Galatasaray, Süper Lig’de evinde 40 maçtır kaybetmiyor.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Galatasaray’ın n maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %68’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var. Misli.com üyelerinin yaklaşık %8’i mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLERDEN YANA

Galatasaray, sahasında favori ancak oran düşük. Konuk takımda Boldrin hayli formda. 90 dakikada fileler en az 3 kez havalanır. 1.55 oran da cazip.