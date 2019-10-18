Galatasaray - Sivasspor: 3-2

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. hafta açılış maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda Aslan'ın gollerini 21. ve 42. dakikada (Penaltı) Andone ve 74. dakikada Babel attı. Sivasspor'un gollerini ise 69. dakikada Kone ve 84. dakikada Erdoğan kaydetti.

Öte yandan 48. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile Cofie, Sivasspor'u 10 kişi bıraktı. Galatasaray ve Sivasspor'un birer topu direkten döndü.

Puanını 13'e çıkaran Galatasaray maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 12 puanla 3. sıraya geriledi.



STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama (Dk. 74 Donk), Emre Taşdemir (Dk. 74 Seri), Nzonzi, Ömer, Belhanda (Dk. 83 Yunus), Emre Mor, Babel, Andone

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Hakan, Mert Hakan (Dk. 86 Djerlek), Cofie, Emre Kılınç, Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 82 Erdoğan)

GOLLER: Dk. 22 ve 42 (Pen.) Andone, Dk. 74 Babel (Galatasaray) - Dk. 69 Kone, Dk. 84 Erdoğan (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 47 Cofie (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Luyindama, Andone, Ömer, Yunus (Galatasaray) - Yatabare, Fernando (Sivasspor)

Maçtan dakikalar

5. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Babel'in kafa vuruşunda top üst direğe de çarparak auta gitti.

14. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci Muslera, soluna uzanarak kurtardı.

20. dakika Yatabare'nin kendi yarı sahasından attığı ara pasta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Mert Hakan'ın şutunda açıyı daraltan Muslera, topu kurtardı. Uruguaylı kaleciden dönen topu alan Mert Hakan, yanındaki arkadaşı Fernando'ya pasını attı. Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Andone, Demir Grup Sivasspor yarı sahasının ortasında sol kanatta aldığı topla hızla kaleye doğru gitti. Andone, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza sahasının sağında Babel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce kaleci, daha sonra önündeki savunma oyuncusunu çalımlayan Babel'in şutunda top defans oyuncusuna çarpıp kornere gitti.

41. dakikada Galatasaray, Appindangoye'nin ceza sahasında Andone'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. 42. dakikada Andone, kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı filelere göndererek, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Emre Mor'un pasıyla kale sahasının sağında meşin yuvarlakla buluşan Andone, topu kalecinin üzerinden aşırarak kaleye gönderdi. Kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı ve meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

56. dakikada Emre Mor'un ceza yayının dışından çektiği sert şutta kaleci Samassa, üzerine gelen topu kurtardı.

69. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi, topu kale sahasının içindeki Kone'ye çıkardı. Kone, uygun durumda topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Babel, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Babel'in uzak köşeye çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 3-1.

80. dakikada Andone, soldan ceza sahasına girerek sıfıra inip topu içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Emre Mor'un dokunduğu meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı tekrar 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada topa penaltı noktasının yanında dokunan Erdoğan Yeşilyurt, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

90 2. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt, Donk'u şık bir çalımla geçerek ceza sahasına girdi ve topu penaltı noktasının önündeki Armin Derlek'e çıkardı. Derlek, müsait durumda topu üstten auta gönderdi.

Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemliğini Ali Palabıyık yaparken, Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam üstlendi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Lige verilen milli ara sonrası taraftarının karşısına çıkan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim, son lig maçındaki Gençlerbirliği müsabakasının 11'ine göre kart cezalısı Mariano dışında Selçuk, Donk, Feghouli ve Nagatomo'ya görev vermedi. Sarı-kırmızılılar maça Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Emre Mor, Belhanda, Ömer, Babel, Andone ilk 11'i ile çıktı.

SARI-KIRMIZILILARDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda zorlu maçta önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Lemina ve Falcao ile cezası devam eden Mariano kadroda yer almadı. Galatasaray'da Belhanda, Marcao ve Ömer ise sınırda yer alıyor.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde 39 maçtır evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son 5 maçtır ise sahadan galibiyetle ayrılamıyor. Ligde yaptığı seriyle 2016-2017 sezonundan bu yana lig maçlarında evinde taraftarlarına mağlubiyeti göstermeyen sarı-kırmızılılar, ligde son 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, 5 maçtır galibiyete hasret. Sivasspor'a ise kendi evinde puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 13 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da tribünler de büyük ölçüde doldu. Milli ara sonrası evinde takımlarına destek vermek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşmaya ilgisi büyük oldu. Ayrıca taraftarlar, açtıkları pankart ve tezahüratlarla Mehmetçiğe destek oldu.

GALATASARAY'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Sivasspor maçı sonrası zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak olan Galatasaray, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak. Ardından ligin 9'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Fatih Terim'in öğrencileri sonrasında ise evinde Rizespor ile mücadele edecek. 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray, bu zorlu fikstürü de en az kayıpla atlatıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor.