Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Sivasspor maçı için geri sayım sürüyor. Lig'e verilen milli aranın ardından Galatasaray, 8. hafta açılış maçında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Sarı Kırmızılılar dev maç öncesinde Sivasspor'u sahasında devirip üç puan almanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da kritik maç öncesinde Falcao, Lemina ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniye bu maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Sivasspor maçı 18 Ekim Cuma akşamı 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

Galatasaray ile Sivasspor 27. randevuda

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 13 lig maçında da Galatasaray galip geldi.

Sivas ekibi rakibine deplasmanda 10 gol atabildi, kalesinde ise 32 gol gördü.

GALATASARAY

Muslera- Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Andone

SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao*

CEZALI: Mariano

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yok