Galatasaray taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!
Galatasaray, Akhisarspor ile yapacaÄŸÄ± TFF SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor ile Ankara'da yapacaÄŸÄ± TFF SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, gÃ¼Ã§ ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam eden idman, Ã§ift kale taktik oyunla tamamlandÄ±.Â
Galatasaray, Akhisarspor mÃ¼cadelesi Ã¶ncesinde son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yarÄ±n tesislerinde yapacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafile, saat 16.00'da TÃ¼rk Hava YollarÄ±na ait uÃ§akla Ankara'ya hareket edecek.
GeÃ§en sezon lig ve TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor arasÄ±ndaki TFF SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±, 7 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 20.45'te Eryaman StadÄ±'nda oynanacak.
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