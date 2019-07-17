17.07.2019 - 19:19
Galatasaray transferi 19.05'te açıkladı! Jean Michael Seri...
Galatasaray, Jean Michael Seri ile anlaştığını duyurdu.
Galatasaray, Jean Michael Seri ile anlaştığını duyurdu.
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te parlayan Jean Michael Seri, Fulham'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."