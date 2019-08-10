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10.08.2019 - 15:56| İHA

Galatasaray'a Falcao müjdesi! İşte beklenen fotoğraf...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitmişti. Sarı-kırmızılılara müjdeli haber bir fotoğrafla geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transfer görüşmeleri için gittiği Fransa'da, yıldız oyuncuyla birlikte poz verdi, taraftarlar sosyal medyayı yıktı. 

Galatasaray'da transferin gözdesi Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte dün Monako'ya gitmişti. Burada Falcao'nun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren Albayrak, artık transfer için son aşamalara geldi. 

Monako'da Falcao ile bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın, golcü yıldızla beraber çekildiği ve A Spor'da yayınlanan fotoğraf sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi. İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğraf, çok kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. 

Kolombiyalı golcü ile daha önce anlaşan Galatasaray, hafta başında yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 

Galatasaraya Falcao müjdesi İşte beklenen fotoğraf...

 

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