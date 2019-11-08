Galatasaray'a Gaziantep'te coÅŸkulu karÅŸÄ±lama!
Galatasaray, Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ ile yarÄ±n deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in Gaziantep'e geldi.Â
Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ ile yarÄ±n deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in Gaziantep'e geldi.Â
Gaziantep HavalimanÄ±'nda tezahÃ¼ratlarda bulunan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, takÄ±mlarÄ±nÄ± havalimanÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anda coÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±. Sevgi gÃ¶sterilerine el sallayarak karÅŸÄ±lÄ±k veren futbolcular, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdiÄŸi taraftarlarÄ±n formalarÄ±nÄ± imzaladÄ±.Â
GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ne binen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafile, havalimanÄ±ndan ayrÄ±larak konaklayacaÄŸÄ± otele hareket etti. Kafilede Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak da yer aldÄ±.Â
Gaziantep FK ile Galatasaray arasÄ±nda Kalyon StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak mÃ¼sabakayÄ±, hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r yÃ¶netecek.