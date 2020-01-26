SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda yarÄ±n Ä°ttifak Holding Konyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray, Konya'ya geldi.Â Ã–zel uÃ§akla Konya HavalimanÄ±'na gelen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafileyi, bir grup taraftar karÅŸÄ±ladÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r Fatih Terim ve futbolculara sevgi gÃ¶sterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatÄ±ra fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â

HavaalanÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda teknik direktÃ¶r Terim, kendisine sevgi gÃ¶sterilerinde bulunan taraftarlarÄ± selamladÄ±. ArdÄ±ndan Terim, takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ne eÅŸlik eden VIP minibÃ¼se bindi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar havalimanÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda, meÅŸale yakÄ±p, tezahÃ¼rat yaptÄ±. Galatasaray kafilesi, daha sonra otobÃ¼sle konaklayacaÄŸÄ± otele gitti.

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