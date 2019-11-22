Galatasaray'da Babel şaşkınlığı

Celal Umut Eren / Skorer



Sarı-kırmızılı takımda Hollanda Milli Takım'dan sakatlığı nedeniyle izin alan ve geri dönen Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer aldı.

Maç öncesi normal bir şekilde ısınmaya çıkan Hollandalı futbolcu, bir zorlanma hissetti. Hemen sağlık ekibi o anda müdahale etti.

Ancak sağlık ekibinin de isteğiyle ısınma devam ederken Babel soyunma odasına yöneldi.

Hollandalı yıldız, kısa süreli tedavinin ardından ilk 11'de maça başladı

Cezalı duruma düştü

3. dakikada Galatasaray'da Babel sarı kart gördü ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.