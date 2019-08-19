19.08.2019 - 11:04| FANATİK
Galatasaray'da beklerden biri ayrılabilir
Galatasaray eldeki yabancı sayısını azaltmak ve transfer için kaynak yaratmak adına bek oyuncuları Nagatomo, Mariano veya Linnes'ten birini elinden çıkarabilir.
Galatasaray’da sağ ve sol bekte toplamda 6 futbolcu bulunuyor. Bu futbolculardan ise 3’ü yabancı statüsünde yer alıyor.
Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi, Yuto Nagatomo, Mariano ile Martin Linnes 3’lüsünden birini elinden çıkarabilir. Eğer beklenen transfer gerçekleşirse Aslan hem elindeki yabancı oyuncu sayısını azaltacak hem de yapılacak transferler için kaynak yaratmış olacak. (Fanatik)