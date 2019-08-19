Galatasaray'da beklerden biri ayrılabilir

Galatasaray’da sağ ve sol bekte toplamda 6 futbolcu bulunuyor. Bu futbolculardan ise 3’ü yabancı statüsünde yer alıyor.

Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi, Yuto Nagatomo, Mariano ile Martin Linnes 3’lüsünden birini elinden çıkarabilir. Eğer beklenen transfer gerçekleşirse Aslan hem elindeki yabancı oyuncu sayısını azaltacak hem de yapılacak transferler için kaynak yaratmış olacak. (Fanatik)