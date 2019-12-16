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16.12.2019 - 08:34 | | FUTBOL ARENA

Galatasaray'da Emre Mor için ayrılık kararı

Galatasaray, Emre Mor'un menajeri ile görüşüp sezon sonunu beklemeden yolları ayırmak adına adım attı

Galatasaray'da Emre Mor performansıyla sınıfta kaldı. Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık gelen Emre Mor, sarı kırmızılı takımın teknik heyetinden geçerli not alamadı. Galatasaray yönetimi Emre Mor ile yolları ayırmak için harekete geçti.

Ocak ayında yerli oyuncu kadrosunda yer açmak isteyen Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu. Galatasaray, Emre Mor ile yolları ayırma kararı aldı. Satın alma opsiyonu ile Celta Vigo kulübünden kiralanan Emre Mor'un menajeri Johan Wins'in geçtiğimiz hafta gizlice İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

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Galatasarayda Emre Mor için ayrılık kararı

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