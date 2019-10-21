21.10.2019 - 08:57 | | FANATİK
Galatasaray'da Feghouli sıkıntısı
Milli ara dönüşünde takıma geç katıldığı için Sivasspor maçında dinlendirilen Feghouli, dün takımla antrenmana çıkamadı.
Galatasaray'ın yıldızı Feghouli, dün takımla antrenmana çıkamadı. Son yapılan idmanın ardından hafif ağrıları oluşan Cezayirli futbolcunun, tedbir amaçlı olarak ayrı bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi
Durumu Falcao’ya göre çok daha iyi olmasına rağmen Feghouli’nin de Real Madrid mücadelesinde kulübede olması bekleniyor.