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21.10.2019 - 08:57 | | FANATİK

Galatasaray'da Feghouli sıkıntısı

Milli ara dönüşünde takıma geç katıldığı için Sivasspor maçında dinlendirilen Feghouli, dün takımla antrenmana çıkamadı.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli, dün takımla antrenmana çıkamadı. Son yapılan idmanın ardından hafif ağrıları oluşan Cezayirli futbolcunun, tedbir amaçlı olarak ayrı bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi

Durumu Falcao’ya göre çok daha iyi olmasına rağmen Feghouli’nin de Real Madrid mücadelesinde kulübede olması bekleniyor.

Galatasarayda Feghouli sıkıntısı

 

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