Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray'da Kasımpaşa mesaisi
06.09.2019 - 17:25| İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çif kale taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

Garry Rodrigues rolleri değiştirdi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ömer Bayram: Van Dijk bize gelirdi, kuru fasulye yerdik

Ömer Bayram: Van Dijk bize gelirdi, kuru fasulye yerdik

Guidetti destek istedi

Guidetti destek istedi

Zanka: Fenerbahçe’yi bekledim

Zanka: Fenerbahçe’yi bekledim

Hull City'li Angus MacDonald kanser olduğunu duyurdu

Hull City'li Angus MacDonald kanser olduğunu duyurdu

Sıradaki Haber