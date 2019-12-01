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01.12.2019 - 21:37 | | Skorer

Galatasaray'da Lemina şoku!

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mario Lemina, Trabzonspor maçını tamamlayamadı.

Galatasaray'da Lemina şoku!

Galatasaray sakatlıklar nedeniyle kadro oluşturmakta zorlanırken bir kötü haber daha Mario Lemina'dan geldi.

Trabzonspor maçının 18. dakikasında attığı deparın ardından arka adelesinde çekme meydana gelen başarılı oyuncu, ilk devrenin sonuna kadar sahada kaldı. Oyuna devam edemeyen Lemina, ikinci yarının hemen başında yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Lemina'nın durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Galatasaray'da Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Christian Luyindama'nın sakatlıkları devam ediyor.

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