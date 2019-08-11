11.08.2019 - 12:00| Fanatik
Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Ağır şartlar...
İngiltere ve Çin'de transfer penceresinin kapanmasının ardından Diagne için en uygun ülke Suudi Arabistan olarak görünüyor. Ancak Senegalli forvet kendisiyle ilgilenen kulüplere ağır şartlar sunuyor.
İngiltere’de transferin kapanmasıyla Aston Villa’ya gitme şansı kalmayan Mbaye Diagne için en uygun rota, Suudi Arabistan olarak görünüyor. Ancak Senegalli golcünün kendisiyle ilgilenen kulüplere sunduğu ağır şartlar, transferin gerçekleşme sürecini uzatıyor.
Galatasaray yönetimi, sürekli olarak tecrübeli futbolcunun menajeriyle temas halinde ve anlaşma yapması konusunda ısrar ediyor.