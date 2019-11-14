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14.11.2019 - 12:47 | | DHA

Galatasaray'ın mahkemesi ertelendi

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın davasıyla ilgili kararını verdi. Duruşma 21 Şubat 2020 saat 10:00’a ertelendi.

Galatasaray'ın mahkemesi ertelendi

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın davasıyla ilgili kararını verdi. Duruşma 21 Şubat 2020 saat 10:00’a ertelendi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.

Galatasarayın mahkemesi ertelendi

Skorer Tv Haber Bülteni - 14 Kasım 2019
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