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15.08.2019 - 23:58| DHA

Galatasaray'Ä±n yeni transferi Nzonzi Ä°stanbul'da!

Galatasaray'Ä±n yeni transferi FransÄ±z futbolcu Steven Nzonzi Ä°stanbul'a geldi.Â

Galatasaray'Ä±n yeni transferi Nzonzi Ä°stanbul'da!

Galatasaray'Ä±n yeni transferi Steven Nzonzi, Ä°stanbul'a geldi.

Saat 19.50'de Roma'dan kalkan uÃ§akla saat 00.00'da Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen Steven Nzonzi'yi sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n yetkilileri karÅŸÄ±ladÄ±. Nzonzi, uÃ§aktan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yetkililer ile birlikte VIP kapÄ±sÄ±na yÃ¶nlenerek, havalimanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Nzonzi'nin yarÄ±n saÄŸlÄ±k kontrollerinden geÃ§erek resmi imzayÄ± atmasÄ± bekleniyor.

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