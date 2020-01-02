Galatasaray'lı Celil Yüksel, Adanaspor’a kiralandı!

Galatasaray’ın genç yıldızı Celil Yüksel, TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’a sezon sonuna kadar kiralandı.

Asist Analiz'in haberine göre; Adana temsilcisi, genç oyuncu ile 6 aylık kiralık olarak anlaştı.

Galatasaray ile yeni kontrat imzaladı

Galatasaray, sezon başında yaptığı açıklama ile genç oyuncusu Celal Yüksel ile yeni sözleşme imzalandığını belirterek, “Altyapımızdan yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni kontrat imzalanmıştır. Futbol Akademisi’nden A Takımı’mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel’in mevcut olan kontratı 2023 Haziran ayına kadar, oyuncularımızdan Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin devam eden kontratları da 2021 yılının Haziran ayına kadar uzatılmıştır. Genç futbolcularımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı başarılı ve uzun bir kariyer temenni ederiz.” açıklamasında bulunmuştu.

İspanyol ekibi istemişti

22 yaşındaki genç oyuncuyu sezon başında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor istemiş ancak sarı kırmızılı ekibin Sivasspor’dan genç oyuncuyu oynatma garantisi istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.,

Ayrıca genç oyuncuyu İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralamak istemiş ancak transfer olmamıştı.

Adanaspor küme düşme potasında

TFF 1. Ligi’nde oldukça sıkıntılı günler geçiren ve çıkış arayan Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini 17. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer aldı.

Engin İpekoğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı Adana temsilcisi, ligin 2. yarısıyla beraber çıkış yakalayıp ligde kalmak istiyor.

CELİL YÜKSEL KİMDİR?

1 Ocak 1998 Samsun’da dünyaya gelen Celil Yüksel, futbola başladığı Galatasaray'da A takıma kadar yükselme şansı buldu. Orta saha bölgesinde forma giyen ve oyun stiliyle Emre Belözoğlu'nu andıran Celil Yüksel, Fatih Terim'in gözde gençleri arasında yer alıyordu.

22 yaşındaki oyuncu, orta sahada mücadeleci yapısıyla tanınıyor ve ayrıca sağ ayağını kullanıyor. Genç oyuncunun, Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Sezon başında 2023 yılına kadar sarı kırmızılı ekip ile sözleşmesini uzatan Celil, bu sezon Galatasaray altyapısında bu sezon 6 karşılaşmada sahaya çıkmış ve 1 gol atmıştı.