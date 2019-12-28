Skorer-AA
• 28 Aralık 2019 - 23:31 • Son Güncelleme:
Taylan Antalyalı göz doldurdu! "40 yıllık Galatasaraylı gibi"
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, oynadığı futbol ile taraftarları kendine hayran bıraktı. Güzel oyununu gol ile süsleyen Taylan'a özellikle sosyal medyadan büyük destek verdi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in Taylan'ı takıma şimdiye kadar monte etmemesini eleştirdi.
Skorer-AA
• 28 Aralık 2019 - 23:31 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.
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Falcoa, gol sayısını 3'e çıkardı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı ilk yarının büyük bölümünde forma giyemeyen 33 yaşındaki Falcao, Antalyaspor'a 2 gol birden attı. Falcao, Antalyaspor maçı öncesinde ligdeki tek golünü 4. haftada 1-0 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında atmıştı.
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Galatasaray'da sezonun en erken golü Falcao'dan
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde attığı en erken golü Radamel Falcao kaydetti. Mücadelenin 10. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Kolombiyalı golcü, Galatasaray adına bu sezon fileleri en erken havalandıran futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takımın bundan önceki en erken golünü Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında Karadeniz temsilcisinin futbolcusu Montassar Talbi kendi kalesine atmıştı.
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