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HaberlerGalatasaray Haberleri Taylan Antalyalı göz doldurdu! "40 yıllık Galatasaraylı gibi"
Skorer-AA
• 28 Aralık 2019 - 23:31 • Son Güncelleme:

Taylan Antalyalı göz doldurdu! "40 yıllık Galatasaraylı gibi"

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, oynadığı futbol ile taraftarları kendine hayran bıraktı. Güzel oyununu gol ile süsleyen Taylan'a özellikle sosyal medyadan büyük destek verdi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in Taylan'ı takıma şimdiye kadar monte etmemesini eleştirdi.

Skorer-AA
• 28 Aralık 2019 - 23:31 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.

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Sarı-kırmızılı takımda ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan Taylan, maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıda başrolü oynadı. Ondrej Celustka'nın 37. dakikada kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içinde yer alan Taylan Antalyalı, 89. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

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Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

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Galatasaray taraftarı, maç sonrasında Taylan'ı tribüne çağırarak "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi ve genç futbolcuya destek verdi.

5Sezonun en gollü ve farklı galibiyetini aldı

Sezonun en gollü ve farklı galibiyetini aldı

Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek kendisi adına sezonun en farklı ve gollü galibiyetini elde etti. Bu sezon resmi organizasyonlarda 26 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez 5 gol atarken, en farklı galibiyetini de almış oldu.

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Falcoa, gol sayısını 3'e çıkardı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı ilk yarının büyük bölümünde forma giyemeyen 33 yaşındaki Falcao, Antalyaspor'a 2 gol birden attı. Falcao, Antalyaspor maçı öncesinde ligdeki tek golünü 4. haftada 1-0 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında atmıştı.

7Galatasarayda sezonun en erken golü Falcaodan

Galatasaray'da sezonun en erken golü Falcao'dan

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde attığı en erken golü Radamel Falcao kaydetti. Mücadelenin 10. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Kolombiyalı golcü, Galatasaray adına bu sezon fileleri en erken havalandıran futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takımın bundan önceki en erken golünü Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında Karadeniz temsilcisinin futbolcusu Montassar Talbi kendi kalesine atmıştı.

8Babel, 5 gole ulaştı

Babel, 5 gole ulaştı

Galatasaray'da Antalyaspor karşısında skoru 4-0'a getiren golü kaydeden Ryan Babel, sezonun ilk yarısını 5 golle tamamladı. Hollandalı futbolcu, bu sezon ligde sarı-kırmızılı formayla 5 kez fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi oldu.

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İşte Taylan tepkileri...

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