Taylan Antalyalı göz doldurdu! "40 yıllık Galatasaraylı gibi"

Sezonun en gollü ve farklı galibiyetini aldı Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek kendisi adına sezonun en farklı ve gollü galibiyetini elde etti. Bu sezon resmi organizasyonlarda 26 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez 5 gol atarken, en farklı galibiyetini de almış oldu.