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Haberlerİtalya Serie AGary Medel kızardı
07.10.2019 - 09:40 |

Gary Medel kızardı

Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Gary Medel, takımının Lazio ile 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Sezona Beşiktaş ile başlayan ancak transferin son günlerinde 2 milyon euroya Bologna'ya giden Gary Medel İtalya'da da olay yaratmaya devam ediyor.

Şilili futbolcu takımının Lazio ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçın 70. dakikasında kırmızı kart gördü.

Gole giden Lazio'lu futbolcuyu düşüren Medel için hakem VAR kontrolü yaptı. Yapılan kontrolün ardından tecrübeli futbolcuya kırmızı kart çıktı.

Bu kararın ardından çılgına dönen Medel hakeme yoğun itirazlarda bulunduktan sonra sahayı terk etti.

Tecrübeli futbolcu Bologna'nın 19 Ekim'de deplasmanda Juventus ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Gary Medel kızardı

(Fotoğraf Bologna'nın sosyal medya hesabından alınmıştır.)

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