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27.11.2019 - 10:28 | | GAZİANTEP (AA)

Gaziantep FK'ye destek kampanyası başladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" sloganıyla kampanya başlattı.

Gaziantep FK'ye destek kampanyası başladı

 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep FK'nin geleceğini şekillendirebilmek ve ek gelir oluşturabilmek adına bir dizi çalışma uygulamaya konuldu. 

Bu kapsamda "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler, 3 seçeneği değerlendirebiliyor.

Kulübün sanal mağazası "gfkstore.com.tr" web adresinden özel olarak tasarlanan forma satın alabilecek taraftarlar ayrıca tüm GSM operatörlerinden "DESTEK" yazıp 8827’ye SMS göndererek kulübe 10 lira destek olabilecek.

Kampanya kapsamında farklı bankalarda hesap açan kulüp yönetimi, internet sitesinden yayımladığı IBAN numaraları üzerinden kampanyaya doğrudan bağış yapılabilmesini de sağladı.

 Gaziantep FKye destek kampanyası başladı

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