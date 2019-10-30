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HaberlerTürkiye KupasıGençlerbirliği-Esenler Erokspor: 0-2
30.10.2019 - 17:53 |

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği sahasında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup olarak veda etti.

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u konuk etti. Erokspor maçı 2-0 kazanarak tur atladı.

Mücadelede golleri 26. dakikada Şahin Fıstıkçı 54. dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk.59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.59 İlker Karakaş), Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seuntjens

ESENLER EROKSPOR: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk.46 Bilal Mert Engin) (Dk.75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk.89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı  

GOLLER: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)

SARI KART: Melih Kabasakal (Esenler Erokspor).

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: 0-2

 

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