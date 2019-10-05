Gençlerbirliği Galatasaray maçı CANLI İZLE... BeIN sporst izle

Süper Lig'de Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu hafta Galatasaray için kritik bir hafta... Aslan 3 puanı aldığı takdirde 2. sıraya yerleşiyor. Taraftar ise bu maçı kaçırmak istemiyor.

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GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU...

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Ömer, Jimmy, Taylan, Emre Mor

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio