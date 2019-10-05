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05.10.2019 - 20:42 |

Gençlerbirliği Galatasaray maçı CANLI İZLE... BeIN sporst izle

Gençlerbirliği Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Her iki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Galatasaray üst sıralara tırmanmak için Gençlerbirliği ise moral bulup çıkışa geçmek için mücadele verecek. Gençlerbirliği Galatasaray maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı CANLI İZLE... BeIN sporst izle

Süper Lig'de Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu hafta Galatasaray için kritik bir hafta... Aslan 3 puanı aldığı takdirde 2. sıraya yerleşiyor. Taraftar ise bu maçı kaçırmak istemiyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçını, aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan, tek maç, haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU...

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Ömer, Jimmy, Taylan, Emre Mor

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio

 

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