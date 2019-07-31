‘Gençlere eşlik etmek, güç veriyor’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nı ziyaret ederek gençlerle biraya geldi.

Kasapoğlu, bakanlığına bağlı 38 adet gençlik kampı bulunduğunu, her yıl yaklaşık 125 bin gencin bu kamplardan faydalandığını söyledi.

Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor Bakanı, “Ülkemizin dört bir yanında gençlik kamplarımız var. Kamplarımızda sportif anlamda ve eğitimsel noktada gençlerimize sunduğumuz pek çok imkan var. Gençlerimizin hem tatillerini geçirdikleri hem kendilerini geliştirdikleri hem de güzel arkadaşlıklar kazandıkları bu kamplarda zaman zaman gençlerimizle birlikte oluyoruz” dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Diyarbakır’dan, Bursa’dan, Tekirdağ’dan, Amasya’dan gelen gençlerimiz buradalar. Gençlerimizin bu heyecanına, bu güzel ortama eşlik etmek bizlere de ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu kamp ziyaretlerimiz devam edecek.”